Chris Hemsworth ist auf der Donauplatte gelandet

Die Dreharbeiten für Netflix selbst dauern schon länger, nun ist aber der Marvel-Star selbst mit dabei. Am Mittwoch ließ man etwa ein Taxi explodieren.

Zuerst wurde geprobt, seit dem Wochenende dann gedreht („Die Presse“ berichtete) – nun ist auch der Hauptdarsteller auf der Wiener Donauplatte gelandet: Am Mittwoch wurde für den zweiten Teil des Netflix-Spektakels rund um den Söldner Tyler Rake erstmals mit Chris Hemsworth gedreht.

Der, so berichtete „Österreich“, war am Dienstag beim DC Tower angekommen, für die paar dort ausharrenden Fans habe es Autogramme und Selfies gegeben. Im Hotel Melia im Wolkenkratzer sind auch die Filmcrew bzw. deren Büros untergebracht.

Mit der Ankunft des als Thor aus dem Marvel-Universum bekannten Superstars geht der Dreh nun quasi in die heiße Phase: Am Mittwoch wurde etwa die Explosion eines Taxis für die Kameras in Szene gesetzt. Dem Titel „Tyler Rake: Extraction 2“ nach dürfte es wieder um eine Art Geiselbefreiung gehen. In Teil eins hatte Hemsworth einen ausgebrannten Ex-Soldaten gegeben, der ein Kind retten muss: viel Ego-Shooter-Ästhetik, wenig Inhalt – und eine der meistgesehenen Produktionen von Netflix. Gedreht wird noch bis kommenden Montag. (tes)