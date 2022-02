Die Balten rufen nach Waffen

Der Truppenaufmarsch in Grenznähe zur Ukraine verstärkt an der Nato-Ostflanke die Urangst vor Russland. Litauen fordert von der Nato nun zur Abschreckung Raketen, Soldaten – und einen Tabubruch.

Wien/Rukla/Berlin. Zum Feiern ist angesichts der schwersten Ost-West-Spannungen seit Jahrzehnten niemanden zumute. In Litauen, am Stützpunkt Rukla, spielte am Mittwoch trotzdem die Blasmusik. Sie zelebrierten neben einer Staffelübergabe das fünfjährige Bestehen der multinationalen Nato-Kampftruppe. Auch ein Gedenkstein wurde enthüllt.

Als Antwort auf die russische Krim-Annexion und den Krieg in der Ostukraine hatte sich die Nato auf einem Gipfel in Warschau zur Verstärkung ihrer Ostflanke durchgerungen und ein paar Tausend Soldaten ins Baltikum und nach Polen geschickt. Aber die Unterstützung reicht Litauen nicht mehr. Es verlangt nach mehr Soldaten, nach mehr Waffen und einen Tabubruch, dass nämlich die US-Truppen nicht nur „rotierend“, sondern dauerhaft im Land bleiben. Gitanas Nauseda, der Präsident, erhob diese Forderung am Rande der Zeremonie in Rukla. Eine dauerhafte Präsenz der Amerikaner hält er „für die die allerbeste Verstärkung und Abschreckung für die ganze Region“.