Innerer Erdkern ist weicher als gedacht

Er enthält wohl neben Eisen auch leichtere Elemente – in einem seltsamen, halb flüssigen Zustand.

Jules Verne hat es sich 1864 so ausgemalt: Durch Schächte in Vulkanen steigen Forscher hinab, und auf ihrer „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ entdecken sie unterirdische Meere, riesige Pilze und Dinosaurier. Das ist Unsinn, klar. Aber woher wissen heute mehr über dieses Zentrum in 6400 Kilometer Tiefe?

Gebohrt haben wir nur zwölf Kilometer tief, weiter hält kein Bohrgerät der Hitze und dem Druck stand. Die Materialien, die Vulkane ausspeien, stammen aus Kruste und Mantel. Dass wir auch vom Kern, der in 2900 Kilometer Tiefe beginnt, eine Vorstellung haben, verdanken wir der Analyse von Erdbeben: Seismische Wellen breiten sich durchs ganze Erdinnere aus und werden durch Seismografen auf der anderen Seite des Planeten zeitverzögert erfasst. Festes Material leitet die Erschütterungen schneller weiter als flüssiges, weiches langsamer als hartes, und an den Schichtgrenzen werden manche Wellen gebrochen oder zurückgespiegelt.

So ließ sich schlussfolgern: Der äußere Erdkern besteht großteils aus einer flüssigen Metalllegierung, Eisen und vermutlich Nickel, die sich im inneren Kern (ab 5100 Kilometer) verfestigt hat. Aber es bleiben Rätsel: Die seismischen Daten legen nahe, dass der innere Kern weicher und weniger dicht als festes Eisen. Enthält er denn auch leichte Elemente? Etwa Wasserstoff, Sauerstoff oder Kohlenstoff, die Hauptbausteine des Universums?

Halb fest, halb flüssig: superionisch

Im Labor nachbauen lässt sich die vermutete Struktur nicht: Auch Experimente scheitern an den gewaltigen Temperaturen und Drücken. Aber Geologen um He Yu von der chinesischen Akademie der Wissenschaften haben nun durch quantenmechanische Simulationen am Computer eine plausible Antwort geliefert.

Ihr Ergebnis, publiziert in Nature (9. 2.): Ja, es gibt im inneren Erdkern die vermuteten leichten Elemente, in einem Anteil von bis zu zwei Prozent. Vermischt mit Eisen verfallen sie unter den dortigen Bedingungen in einen seltsamen Zustand, halb fest und halb flüssig, den man superionisch nennt. Das Gittergerüst des Metalls bleibt dabei stabil. Aber in den Zwischenräumen können sich die geladenen Atome der leichteren Stoffe auch im festen Metall so ausbreiten und verteilen, wie wir es von Flüssigkeiten kennen. Das Material wird dadurch insgesamt weicher, elastischer, weniger dicht. Seismische Wellen bewegen sich in ihm deutlich langsamer fort – in genau dem Geschwindigkeitsbereich, den die Daten der Seismografen nahelegen.



[S85A1]