Eine Beere im Visier der Behörden

Das Land Niederösterreich regte eine Prüfung an, ob die Aroniabeeren eines Landwirts einen gefährdeten Vogel stören – just auf der Fläche, auf der es eine Schnellstraße errichten wollte.

Und plötzlich sollen seine Beeren nicht naturverträglich sein? Seit zehn Jahren baut Leopold Haindl in der Marchfelder Gemeinde Markgrafneusiedl Aroniabeeren an, rund 17 Hektar Fläche hat er mit der Frucht bebaut, die wegen ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften als „Superfood“ gepriesen wird. Doch nun wurde ihm per Anruf von der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf mitgeteilt, dass Zweifel an der Naturverträglichkeit der Beere bestehen könnten. Der Auftrag dafür kam, wie aus einem Aktenvermerk des Anrufers hervorgeht, von der für Naturschutz zuständigen Fachabteilung des Landes.

Konkret geht es um den Triel, einen seltenen Vogel, der in diesem Gebiet lebt und brütet. Es gebe die Vermutung, dass die Beeren nicht optimal für den Lebensraum des Tieres sind – so steht es in einem Telefonprotokoll, das Haindl beim Anruf erstellte. Und dass er nun die Möglichkeit habe, einen Antrag zu stellen, dass die Naturverträglichkeit der Aroniabeeren geprüft werde. Sonst würde die Umweltanwaltschaft einen solchen stellen.