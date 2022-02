Brüsseler Umverteilungsmaschine mit Getriebeschaden

Die Kohäsionspolitik ist eine der heiligsten Kühe der EU, Kritik an ihr ein Sakrileg. Ihr Scheitern wird jedoch von Jahr zu Jahr immer deutlicher.

Alle drei Jahre veröffentlicht die Europäische Kommission ein dickes Buch, in dem sie den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt der Union vermisst. „Vermisst“ ist hier von treffender Doppeldeutigkeit, denn auch im aktuellen Kohäsionsbericht, der wegen der Pandemie eineinhalb Jahre später als geplant veröffentlicht wurde, geht es um das Vermessen dieses Zusammenhaltes ebenso wie um sein Vermissen.

Natürlich rühmt sich die Kommission auf diesen 353 Seiten der Erfolge dieser Politik, die jährlich fast ein Drittel des Unionshaushaltes an die Mitgliedstaaten überweist. Die ärmsten Regionen hätten in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Lücke gegenüber den reicheren verkleinert, Ungleichheiten hätten sich ein wenig verringert, und für all das seien die jährlich mehr als 55 Milliarden Euro an Subventionen aus Brüssel maßgeblich verantwortlich. Zugleich jedoch bemängelt die Kommission, dass diese Lücken noch immer bestünden, und sich zuletzt kraft der Pandemie noch vergrößert hätten.