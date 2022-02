Impfpflicht und Job: Wir werden einen Richter brauchen

Aber warum eigentlich? Was spricht gegen klare Regeln?

So wirklich selbsterklärend ist die Logik ja nicht, die mit der Impfpflicht und den Lockerungen der Covid-Maßnahmen. Also: Die Impfpflicht ist jetzt offiziell in Kraft. Und dafür darf man bald fast überall auch wieder ohne Impfung hinein. Im gesamten Handel reicht demnächst die Maske, beim Friseur ein negativer Test. Eine Woche später soll dann auch in der Gastronomie und Hotellerie 3-G gelten. Nur beim Skifahren nicht, wer nicht geimpft ist, darf nicht zum Skilift. Aber dafür bald zum Après-Ski. Cheers.

Wofür Letzteres gut sein soll, erschließt sich auch bei näherem Nachdenken nur zögerlich. Vielleicht hofft man ja, dass Leute, die keinen gültigen Impfnachweis haben, mangels Liftkarte gleich ganz auf den Winterurlaub pfeifen. Wer weiß.

Lockerungen und Impfpflicht sind zwei Paar Schuhe

Alles andere hat aber bei genauerem Hinsehen schon seinen Grund. Die Lockerungen und die Impfpflicht, das sind nun mal zwei Paar Schuhe. Die Lockerungen haben mit dem (aktuell offenbar überschaubaren) Risiko fürs Gesundheitssystem zu tun. Und die Impfpflicht mit der Erwartung, die Pandemie irgendwann überhaupt ad acta legen zu können, wenn die Impfquote doch noch steigt. Hoffen wird man ja dürfen.

Noch sieht es freilich nicht danach aus. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass sich die Impfpflicht in einem wichtigen Bereich scheinbar gar nicht niederschlägt: im Job. Denn dort bleibt es nach dem Willen des Gesetzgebers bei 3-G.

Näheres Hinsehen verändert allerdings auch hier die Perspektive: So klar ist das mit 3-G am Arbeitsplatz nämlich auch wieder nicht. Es gibt Fälle, da kann der Arbeitgeber dann doch 2-G anordnen. Und womöglich sogar Leute ohne gültigen Impfnachweis ohne Bezahlung heimschicken. Auch bei Kündigungen kann die Impfung ein Thema sein. Und bei Bewerbungen sowieso.

Was wann gilt, steht freilich nirgends. Einiges lässt sich ableiten, über anderes lässt sich trefflich streiten. Und für vieles werden wir einen Richter brauchen. Wie schon so oft in dieser Pandemie.

Warum das so sein muss, warum nicht zumindest das eine oder andere klar geregelt wurde? Das mag seinen Grund haben. So wirklich selbsterklärend ist die Logik aber nicht.