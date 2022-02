Militärmanöver sorgen für weiteren Zündstoff in Ukraine-Krise

Kiew reagiert auf die russisch-belarusischen Kriegsspiele mit eigenen Gefechtsübungen. London warnt vor einer „nuklearen strategischen Übung“ Russlands. Gleichzeitig laufen die diplomatischen Bemühungen zur Lösung des Konflikts auf Hochtouren.

In Belarus hat eine groß angelegte Übung mit Russland begonnen. Das teilten die Verteidigungsministerien beider Länder am Donnerstag mit. Die russische Übung im Süden der Ex-Sowjetrepublik unweit zur Ukraine und im Westen an der EU-Außengrenze soll zehn Tage bis zum 20. Februar dauern. Auf fünf Truppenübungsplätzen solle etwa "die Unterdrückung und Abwehr äußerer Aggression" trainiert werden, teilte das Ministerium in Moskau mit.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace plane Russland in Kürze eine "nukleare strategische Übung". Details nannte er am Donnerstag nicht, ergänzte aber im Radiosender BBC unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse, dass Russland neben Cyberangriffen und anderen destabilisierenden Aktivitäten auch Täuschungsmanöver plane, um einen Vorwand für eine Invasion der Ukraine zu schaffen. Zudem meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax, dass sechs russische Kriegsschiffe in der Nähe der Halbinsel Krim zu Manöver im Schwarzen Meer eingetroffen seien.

Als Reaktion auf die russischen Militärübungen in Belarus will das ukrainische Militär diesen Donnerstag mit einem eigenen zehntägigen Manöver beginnen. Seitens der Ukraine soll unter anderem der Umgang mit Drohnen geprobt werden sowie mit Raketen und Panzerabwehrwaffen, die von ausländischen Partnern geliefert wurden. Wie viele Soldaten beteiligt sind, ist nicht bekannt.

USA sprechen von „eskalierender Aktion"

Die US-Regierung kritisierte die russisch-belarusischen Militäraktionen nördlich der Ukraine am Mittwoch als "eskalierende Aktion". Doch die Militärführungen in Minsk und Moskau hatten immer wieder betont, die Truppenverlegung habe reinen Übungscharakter, sei für niemanden eine Bedrohung und stehe im Einklang mit internationalem Recht. Laut Kreml sollen die russischen Soldaten nach Ende der Übung wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

Putin ist der wichtigste Verbündete des international weitgehend isolierten belarusischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Seit der von massiven Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl im August 2020 ist die belarusische Führung mit westlichen Sanktionen belegt.

Die Regierung in Kiew und der Westen sehen jedoch einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Truppenaufmarsch in der Nähe der Ostgrenze der Ukraine. Moskau hat dort nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen. Dies schürt die Furcht vor einem möglichen Großangriff Russlands auf das Nachbarland. Die Nato stockt deshalb ihre Truppenkontingente in den östlichen Mitgliedsstaaten auf. Die USA und weitere Verbündete liefern zudem Waffen an Kiew.

Moskau dementiert Angriffsabsichten und fordert im Gegenzug Sicherheitsgarantien. Dabei geht es unter anderem um die Zusage, dass die Ukraine nicht dem westlichen Militärbündnis beitreten darf. Dies lehnt die Nato ab. Der Konflikt hat sich in den vergangenen Wochen erheblich zugespitzt, weshalb derzeit diplomatische Bemühungen um eine Entschärfung auf Hochtouren laufen.

Berlin und London verstärken Friedensbemühungen

So empfängt Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag die Spitzen der drei baltischen Staaten im Berliner Kanzleramt, um mit ihnen über die Krise zu beraten. Die früheren Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen gehören neben Polen zu den EU-Staaten, die an Russland grenzen. Sie fühlen sich daher besonders von dem mächtigen Nachbarland bedroht. Die Balten treten für einen harten Kurs gegenüber Moskau ein und lehnen die Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland ab. Sie sind auch für Waffenlieferungen an die Ukraine und liefern sie teilweise selbst.

Neben dem Balten-Gipfel gibt es am Donnerstag ein weiteres wichtiges Treffen in Sachen Ukraine-Krise in Berlin: Die Konfliktparteien Russland und Ukraine werden zum zweiten Mal seit Beginn des Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze im sogenannten Normandie-Format wieder an einem Tisch sitzen. Die außenpolitischen Berater der beiden Präsidenten kommen mit ihren Kollegen aus Deutschland und Frankreich zusammen, die in dem Konflikt vermitteln.

Zudem setzt auch London seine Vermittlungsversuche fort: Der britische Premierminister Boris Johnson reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen nach Brüssel und Warschau. In der belgischen Hauptstadt trifft Johnson zunächst Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Hauptquartier der Allianz. In Folge sind in Polen Gespräche mit Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki geplant. Außenministerin Liz Truss traf bereits am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Moskau ein. "Grundsätzlich wäre ein Krieg in der Ukraine katastrophal für das russische und ukrainische Volk und für die europäische Sicherheit", sagte sie bei einem Treffen mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau. Die NATO habe deutlich gemacht, "dass jeder Einfall in die Ukraine massive Folgen haben und hohe Kosten davontragen würde".

(APA/Reuters)