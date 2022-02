Winterromantik mit Autobahnanschluss

Drucken

Hauptbild • Erst kommt Wald, dann ein sonni-ges Plateau: Brandenberg. • (c) Griessenboeck, Alpbachtal Tourismus/Grießenböck Gabriele

Die nun besonders opportune Bescheidenheit beim Winterurlaub macht stillere Destinationen wieder attraktiver. Oft liegen sie unweit der Touristenströme.

Ohne einen Blick nach links und rechts zu werfen, rauschen viele Winterurlaubende oft zu den bekannten Sporturlaubsorten durch. Dabei liegen viele lohnende Plätze, oft Feriendörfer von einst, am Weg gleich hinter der Leitplanke. Man muss sich nur einbremsen – und findet ruhige Täler mit Loipen, Winterwander­wegen und Schneeschuhrouten, auf denen man wenigen Gleichgesinnten begegnet – Einheimischen vor allen und ein paar wissenden Städtern.

Langlaufen beim Hochadel

Almtal in Oberösterreich: Direkt bei der Ausfahrt Vorchdorf auf der Westautobahn ist noch nichts zu sehen von der Idylle. Das Almtal zieht sich auf gut 25 Kilometern Länge südwärts durch die oberösterreichischen Voralpen. Da es ein Sacktal ohne Durchgangsverkehr ist, hat sich der ursprüngliche Charakter erhalten. Der schönste Platz ist, wie halt oft so, ganz hinten. Der Almsee ist ein gerade 85 Hektar großer See, der jeden Heimtafilm schmücken könnte. Diese Idylle kommt vor allem daher, dass das Tal Naturschutzgebiet ist und die beiden Großgrundbesitzer ganz hinten im Almtal kein großes Interesse an Veränderungen zu haben scheinen. Der Almsee und ein großer Teil des hinteren Tales gehören dem Stift Kremsmünster. Der andere Großgrundbesitzer ist das Welfenhaus, deutscher Hochadel, deren bekanntester Vertreter und Hausherr im Jagdschloss Ernst August von Hannover ist. Skifahrer zieht es hinauf zum Kasberg bei Grünau, einem Familienskigebiet mit 23 Pistenkilometern. Dort oben gibt es auch drei Schneeschuhtrails und einen Winterwanderweg. Ein stimmungsvoller Ort zum eher gemütlichen Winterwandern, Langlaufen, für Schneeschuhtouren, bei entsprechenden Bedingungen auch zum Eislaufen ist der Almsee. Rund um Scharnstein und Grünau warten noch weitere Loipen und Winterwanderwege. Seit Kurzem kann man hier mit „Waldness“-Coaches die Heilkraft des Waldes auch im Winter entdecken.