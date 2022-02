(c) Getty Images (Jason Kempin)

Dolly Parton soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihres Freizeitparks „Dollywood“ schon bald eine Erstattung der Studiengebühren anbieten.

Genau zwei Wochen sind es noch, bis Dolly Partons Angebot Gültigkeit erlangt. Die 76-jährige Country-Ikone hat verkündet, für Angestellte ihres Freizeitparks „Dollywood“ künftig - genauer gesagt ab 24. Februar - die gesamten College-Gebühren zu übernehmen. Die Bildungsprämie steht allen Mitarbeitenden - Saison-, Teilzeit- und Vollzeitangestellten - ab dem ersten Arbeitstag zur Verfügung. Auch zusätzliche Gebühren, etwa jene von Lehrbüchern, sollen getragen werden.

In den USA ist der Freizeitpark der Sängerin dafür bekannt, seine Mitarbeitenden gut zu umsorgen. Neben der kommenden Studiengebührenübernahme haben alle Angestellten Zugang zum „Dollywood Family Healthcare Center“ und erhalten kostenlose Mahlzeiten in jeder Arbeitsschicht. Zudem bietet der Park Lehrlings- und Führungstrainingsprogramme an. Auch Kinderbetreuungskosten werden zum Teil übernommen, sollten Angestellte diese während der Arbeitszeit für ihre Kinder benötigen.

„Dollywood“ für Durchreisende

Gegründet wurde der Park 1961 unter dem Namen „Rebel Railroad“ Erst 1986 bekam er seinen heutigen Namen, dessen Namensgeberin die damals neue Miteigentümerin und Country-Sängerin Dolly Parton ist. Der Park umfasst mehrere Achterbahnen, Kunstattraktion, etwa eine Mosaikausstellung, und Wasserrutschen. Auch Festivals und Schauen wie Drohnen- und Lichtshows finden immer wieder statt.

(red)