Turnstar Biles spricht Shiffrin Mut zu

Simone Biles revanchierte sich nach Mikaela Shiffrins zweitem Ausfall mit einem Tweet beim US-Skistar.

Turnstar Simone Biles hat der enttäuschten Mikaela Shiffrin nach deren zweitem Ausfall bei den Olympischen Spielen in Peking via Twitter den Rücken gestärkt. Die US-Amerikanerin schickte ihrer Landsfrau drei Herzen und retweetete den Eintrag der LGBTQ+-Aktivistin Charlotte Clymer: „Ich weiß ja nicht, aber Leute fertig zu machen weil sie bei Olympia nicht performen fühlt sich wie das Gegenteil von dem an, warum wir Olympia eigentlich veranstalten."

Biles revanchierte sich damit für den Zuspruch, den sie vergangenen Sommer bei den Sommerspielen in Tokio von Shiffrin erfahren hatte. Damals verzichtete die Turnerin wegen mentaler Probleme auf das Antreten in mehreren Bewerben, gewann am Ende statt der erwarteten Goldmedaillen einmal Bronze.

Simone Biles APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

„Behalte dir dein Lächeln, denn es ist unbestritten golden“, hatte Shiffrin damals getwittert. Später hatte sie in Interviews um Verständnis für derartige Ausnahmesituationen gezeigt. „Ich kenne diese Situation, es ist niemals einfach zu gewinnen. Es ist sogar schwieriger als sich alle vorstellen. Und in ihrer Position, wenn es alle erwarten, macht es das noch schwieriger“, sagte Shiffrin.

Der US-Skistar schied zum Auftakt in Riesentorlauf und Slalom früh aus, hat in Kombination und Super-G aber weitere Medaillenchancen.

(red)