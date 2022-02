Bundesheer: Um vier Prozent mehr Taugliche als 2020

Im Vorjahr wurden mehr als 50.000 Wehrpflichtige gestellt - darunter etwa 12.000, die wegen Aussetzungen im ersten Pandemiejahr nicht an die Reihe kamen.

Mehr als 50.000 Wehrpflichtige sind im Jahr 2021 gestellt worden. Darunter sind laut Verteidigungsministerium auch etwa 12.000, die wegen Aussetzungen und Stopps von Stellungen im Pandemiejahr 2020 nicht an die Reihe kamen. "Unsere Bediensteten des Bundesheeres hatten dadurch einen Rückstau aus dem Jahr 2020 aufzuarbeiten, welcher sogar noch deutlich bis ins Jahr 2021 zu spüren war", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung.

Den Rückstau habe man laut Tanner nun aufgeholt und abgearbeitet, zusätzliche Infrastrukturen seien geschaffen und Personalkapazitäten erhöht worden. Von den 50.139 Wehrpflichtigen, die im vergangenen Jahr gestellt wurden, waren rund 71 Prozent tauglich, rund 20 Prozent untauglich und rund neun Prozent vorübergehend untauglich bzw. wurde ihr Stellungsverfahren nicht abgeschlossen.

15.930 Wehrpflichtige traten 2021 außerdem ihren Dienst beim Bundesheer an, 425 Wehrpflichtige und Frauen, die eine Karriere beim Bundesheer anstreben, begannen ihren Ausbildungsdienst.

Kampf mit geburtenschwachen Jahrgängen

Bei den Stellungen kam man 2021 auf vier Prozent mehr taugliche Wehrpflichtige als noch im Jahr zuvor - dem Verteidigungsministerium zufolge wegen der Einführung der Teiltauglichkeit, der damit verbundenen Senkung der Tauglichkeitskriterien sowie der laufenden Optimierung von medizinischen und psychologischen Bewertungsrichtlinien.

Während der Bedarf an Wehrpflichtigen steige, habe man mit geburtenschwachen Jahrgängen zu kämpfen, sagte Tanner. Die Bewertungskriterien sollen nach ersten Erfahrungen noch adaptiert werden, um die Zahl der Tauglichen weiter zu erhöhen. Man sei auf einem guten Weg.

(APA)