Politiker rufen zum Testen vor Schulbeginn am Montag auf

Für rund 450.000 Schüler aus Wien und Niederösterreich enden die Semesterferien. Die Stadt erinnert ans Gurgeln, der Bildungsminister an die ausgegebenen Antigentests.

Am Montag geht für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler aus Wien und Niederösterreich nach den Semesterferien der Präsenzunterricht wieder los. Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) appellierten am Donnerstag an Schüler und Eltern, schon vor Beginn des neuen Semesters über "Alles gurgelt!" PCR-Tests durchzuführen, um das Risiko von Infektionsketten an den Schulstandorten zu verringern.

Die Infektionszahlen der Wochen vor den Ferien zeigten laut Wiederkehr, dass die Omikronwelle auch im Bildungsbereich an ihrem Höhepunkt angelangt sein dürfte und "wir im Rahmen des bestehenden Sicherheitsnetzes bald zu einer weiteren Normalisierung des Schulalltags kommen können." Trotz in Wien zuletzt sinkender Zahlen sei angesichts der neuen Virusvariante dennoch "Vorsicht angebracht", sagte Hacker.

Wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler am Montag schon getestet in die Klassen kämen, könnten Infektionsketten im Ansatz unterbunden werden. Für Tests am Wochenende stünden auch am Sonntag bei "Alles gurgelt!" mehr als 120 Abgabestellen in Tankstellen, Bahnhöfen und Rewe-Filialen mit Sonntagsöffnung zur Verfügung.

Polaschek appelliert an Schülerinnen und Schüler

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat unterdessen über Social Media an die Schülerinnen und Schüler appelliert, vor Beginn des Sommersemesters daheim die zwei an den Schulen ausgegebenen Antigentests zu nutzen, "um nach den Ferien möglichst sicher wieder in die Schule zurückzukehren".

(APA)