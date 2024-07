Der Schweizer Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada hat auch einfache Gemüserezepte auf Lager.

Zutaten:

4 Rote Rüben

250 ml Gemüsefond

250 ml Obers

100 ml Essiggurkenwasser

25 g Ketchup

50 g Dijon-Senf

Tabasco

Salz

Rauchöl, wenn verfügbar

Zubereitung: Die Roten Rüben schälen, in grobe Würfel schneiden und im vorgeheizten Backrohr bei 140 Grad Umluft etwa 50 min backen, bis sie weich sind. Den Fond und das Obers in einem Topf aufkochen und so lang kochen, bis die Flüssigkeit einreduziert ist. Dann mit den gerösteten Rüben zu einem Püree mixen. Nochmals aufkochen und zur gewünschten Konsistenz einkochen. Essiggurkenwasser, Ketchup und Senf dazugeben und mit Tabasco, Salz und Rauchöl abschmecken. Das Rote-Rüben-­Ketchup ist eingefroren oder sterilisiert und gekühlt 1–2 Monate haltbar. Geöffnet, sollte man es innerhalb von 1–2 Wochen aufbrauchen.