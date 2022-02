Männer, die auf Berghänge starren

Analog wie digital folgt einem der Olympia-Gastgeber auf Schritt und Tritt – mit innovativer bis hinterlistiger Überwachungstechnik.

Manche Szenen in der Peking-Superbubble sind nicht ganz zu begreifen. Da wäre der uniformierte Wachmann, der einem Tag für Tag auf dem Weg hinauf zu den Skirennen begegnet. Bei der Mittelstation der Gondelbahn in Yanqing steht er in seiner Glasbox, wendet dem Ski-Tross den Rücken zu und starrt unentwegt auf den steilen Berghang gegenüber. Nur ist da nichts. Nur eine karge Flanke voll Fels und Geröll. Vor allem: Unübersehbar, geradezu demonstrativ, ist in wenigen Metern Entfernung eine Kamera direkt auf ihn gerichtet. Wer überwacht den Berghang-Überwacher?

Auch so mancher Olympia-Teilnehmer fühlt sich beobachtet.