Sneaker von Virgil Abloh brachten 25,3 Millionen Dollar bei Auktion

Weit mehr als es Schätzungen zu prophezeien wagten, brachte der von Virgil Abloh designte „Air Force 1“-Sneaker bei einer Online-Auktion am Mittwoch ein - und brach damit Rekorde.

Rekordbrechende 22,2 Millionen Euro brachte ein Sneaker, der in gemeinsamer Sache von Louis Vuitton und Nike entstand, bei einer Auktion am Mittwoch und somit mehr als das Achtfache zuvor abgegebener Schätzungen von etwa 2,3 Millionen Euro. Zur Erinnerung: Vor etwa drei Wochen hat das Luxusmaison Louis Vuitton die Versteigerung der von dem Ende letzten Jahres verstorbenen Kreativdirektor Virgil Abloh designten Sneaker angekündigt. Der Schuh wurde ursprünglich für die nun bereits in Paris gezeigte Frühjahr/Sommer-Kollektion entworfen, auf der Online-Auktionsplattform Sotheby's wurden nun 200 Paar mit zugehörigem Koffer versteigert.

Rekord geschlagen

Es ist die wertvollste Wohltätigkeitsauktion bei Sotheby's seit knapp einem Jahrzehnt. Wohltätig deshalb, weil der gesamte Erlös dem Virgil Abloh™ „Post-Modern“-Scholarship-Fund zugutekommt, welcher in Zusammenarbeit mit dem Fashion Scholarship Fund die Ausbildung von akademisch begabten Studierenden afroamerikanischer Abstammung unterstützt. Der reine Gewinn für die Organisation soll in etwa 20 Millionen US-Dollar betragen, so lauten zumindest derzeitige Schätzungen. Insgesamt gab es mehr als 10.000 Gebote aus verschiedenen Ländern, zwei Drittel der Bietenden waren unter 40 Jahre.

Michael Burke, Vorstandsvorsitzender und CEO von Louis Vuitton, tat seine Begeisterung via Pressemitteilung kund. „Wir sind hingerissen, dass die rekordbrechende Spendenauktion für Virgil Ablohs ,Post Modern'-Scholarship-Fund ein so außergewöhnliches Ergebnis erzielt hat. Wir sind stolz darauf, dass der Erlös Tausenden von Studierenden zugutekommen wird und es uns ermöglicht, Virgils Mission zu unterstützen, zukünftige Generationen zu inspirieren“, hieß es in der Mitteilung.

