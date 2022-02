Alessandro Hämmerle: Zweimal Pechvogel, jetzt strahlender Sieger

Erst nach Fotofinish bejubelte Alessandro Hämmerle, 28, Österreichs erste Snowboardcross-Medaille. Der Vorarlberger hielt dem Druck stand und schloss mit Olympia doch noch seinen Frieden.

Zhangjiakou. Im dritten Anlauf hat sich Alessandro Hämmerle mit Olympia versöhnt. Dass Österreichs erste Medaille im Snowboardcross gleich auf Anhieb auch noch in Gold schimmerte, ließ den Vorarlberger das Pech von Sotschi 2014 (Materialprobleme) und Pyeongchang 2018 (er wurde aus dem Kurs gecheckt) endgültig vergessen. „Ich kann's immer noch kaum glauben. Das ist einfach überwältigend“, sagte der 28-Jährige. „Als Sportler muss man die kleinen Momente genießen. Wenn so etwas Großes kommt, ich find' das einfach eine Riesenbelohnung für das ganze Team.“

Am Ende jubelte Hämmerle zweimal – vor und nach nervenaufreibenden Sekunden. Denn die ursprüngliche Zieleinfahrt wies ihn mit zwei Hundertstel Vorsprung als Olympiasieger aus, doch erst das Fotofinish brachte die Bestätigung seines Triumphes vor dem Kanadier Eliot Grondin und dem Italiener Omar Visintin. „Es war brutal. Das war mir nimma wurscht“, gestand Hämmerle. Zudem freute er sich auch noch mit Skifahrer Johannes Strolz, mit dem er in Stams die Schulbank gedrückt hatte. „Saugeil. Ich kann es kaum erwarten, bis ich ihn in den Arm nehmen kann.“