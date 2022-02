Die NFL spielt schon bald vor Österreichs Haustür

Das SoFi Stadium in Los Angeles ist bereit für den Super Bowl LVI.

Die National Football League (NFL) expandiert weiter. Schon 2022 wird erstmals ein Spiel in Deutschland stattfinden.

Amerika steht seit Tagen im Bann des Super Bowl LVI. In der Nacht auf Montag (00.30 Uhr, live, Puls4, Pro7, Dazn) empfangen die Los Angeles Rams in ihrer Heimstätte die Cincinnati Bengals. Bis zum Kick-off wird traditionell über mögliche Matchwinner und die Chancenverteilung diskutiert. Obwohl, dass Los Angeles favorisiert in dieses Duell geht, daran gibt es keinerlei Zweifel.

Die Rams verfügen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive über mehr Qualität, dem Underdog mag die Überraschung nur mit einem abermals über sich hinauswachsenden Kollektiv gelingen. Und er hofft auf Sternstunden von Quarterback Joe Burrow (25) und Receiver Ja'Marr Chase (21). Der Erfolgslauf der Bengals in den Play-offs sollte den Rams jedenfalls Warnung genug sein. Mit den Tennessee Titans (19:16) und den Kansas City Chiefs (27:24 n. V.) wurden bereits zwei Titelanwärter eliminiert.