Wie die Bankenbranche aus der Krise steuert

Die Banken haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Coronakrise gut zu überstehen. Es sind aber noch nicht alle Risiken der Pandemie ausgestanden – und es warten heuer bereits weitere heikle Herausforderungen.

Bald sind es zwei Jahre, seitdem das Coronavirus die Welt in den Ausnahmezustand versetzt hat. Die Pandemie hat nicht nur den Alltag der Menschen zerrüttet, sie hat auch der Wirtschaft eine ihrer größten Krisen in der Nachkriegszeit beschert. Doch die Regierung hat schnell reagiert und mit Unterstützungen in Milliardenhöhe das Schlimmste verhindert. Kräftig mitgeholfen haben dabei die Banken – sie haben die Staatsgelder an die Unternehmen verteilt und sind ihren Kunden bei der Rückzahlung ihrer Kreditschulden entgegengekommen.

Natürlich haben sie das nicht allein aus Altruismus getan. Ihr Geschäftsmodell basiert darauf, dass es der Wirtschaft gut geht. Sie haben also mithilfe des Staates nicht nur ihre Kunden, sondern auch sich selbst vor schweren Kreditausfällen bewahrt. Trotzdem haben die Banken diesmal eine rühmlichere Rolle gespielt als bei der letzten großen Krise ab 2007, die sie von den USA ausgehend ausgelöst haben.