Gutes Gulasch hat den Geschmack der Ewigkeit

Anlässlich der Anthologie von Harald Schmidt: Empfehlung eines älteren Buchs über Thomas Bernhard, mit Warnung vor sturem Nachkochen.

„In the end it's all Goulash“: So trösten weise Ungarn ihre Tischgenossen, wenn diese vor einer Speisekarte verzweifeln. Davon inspiriert, habe ich mir vorgenommen, anlässlich des Todes von Schriftstellern zu recherchieren: Haben sie je über Gulasch geschrieben? Wenn ja, wo wurde es literarisch verzehrt?

Im Fall des nun gestorbenen Gerhard Roth z. B. ist die Antwort: beim Karpfenwirt in St. Johann. In Roths Roman „Grundriss eines Rätsels“ heißt es über diesen: „Während ich antwortete, nahmen mich zwei Pressefotografen auf, und der Wirt servierte mir ein Gulasch.“