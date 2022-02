Baerbocks Versprechen an Israel und die Kritik am Siedlungsbau

Die deutsche Außenministerin ist zu ihrem Antrittsbesuch nach Israel gereist. Baerbock bekräftigte Deutschlands unverbrüchliche Unterstützung für Israel – trotz Meinungsverschiedenheiten.

Es herrschte sichtbar gute Stimmung zwischen der deutschen Außenministerin, Annalena Baerbock, und Israels Außenminister, Yair Lapid. Nach ihrem Treffen gaben die beiden am Donnerstag eine gemeinsame Pressekonferenz. Sie hätten noch „Stunden weiterreden können“, schwärmte Baerbock dabei über Lapid. Der wiederum lobte die „sehr intelligente“ deutsche Außenministerin.

Vor allem ums Kennenlernen, diplomatische Höflichkeiten und die Bestätigung alter Gewissheiten ging es in den vergangenen beiden Tagen beim Antrittsbesuch der Außenministerin in Israel, Formalitäten also, und doch kann ein Besuch in Israel für deutsche Politiker nie ganz gewöhnlicher diplomatischer Alltag sein. Der Schatten der deutschen Geschichte, die Schwere der historischen Verantwortung und die allgemeine Erwartung, all das angemessen anzusprechen begleitet sie auf jedem Schritt. Auch Annalena Baerbock dürfte das gespürt haben, nachdem sie am Mittwochabend in Tel Aviv gelandet war.