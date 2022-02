Der Boom durch die Pandemie ist passé. Aber mit dem renommierten, neuen Manager soll der Befreiungsschlag für den US-Hersteller von Fitnessgeräten kommen. Von einer großen Zukunft ist die Rede. Experten erklären, was Anleger nun tun können.

Es hätte die Super-Werbung sein sollen: „Mr. Big“ trainiert in der ersten Folge der Fortsetzung des US-Kultfegers „Sex and the City“ auf einem Peloton-Fitness-Bike. Er stirbt aber unmittelbar danach an einem Herzinfarkt. Damit war der Fitnessgeräte-Hersteller tatsächlich bekannt – negativ. Die seit Juni 2019 an der Nasdaq notierte Aktie tauchte gleich um rund elf Prozent ab. Aber es kam noch schlimmer: Als gegen den Schauspieler Chris North Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe laut wurden, musste Peloton das flugs gedrehte Video mit dem von North gespielten Mr. Big aus allen Social-Media-Kanälen löschen.

Doch das ist noch das geringste Problem des 2012 gegründeten Unternehmens.