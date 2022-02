Was gelangweilte Affen von Bitcoin unterscheidet

Jeder kann alles digitalisieren und als einzigartiges NFT auf einer Blockchain verkaufen. Bitcoin ist das genaue Gegenteil davon.

Stehen Sie – so wie viele Krypto-Pioniere – vor dem Problem, dass Sie zu viele Ether (Einheiten der Kryptowährung Ethereum) geschürft haben und nun nicht wissen, wohin damit, weil Sie ohnehin schon Multimillionär sind? Um nur 100 Ether (derzeitiger Wert: 320.000 Dollar) können Sie sich bereits einen der billigeren digitalen Comicaffen im „Bored Ape Yacht Club“ leisten. Die Zeichnung können Sie dann als Avatar (Grafikfigur, die Sie verkörpert) in sozialen Medien benutzen und in der Kryptoszene für Furore sorgen. Zugleich sind Sie Mitglied in einem exklusiven Klub. Schließlich gibt es nur 10.000 gelangweilte Comicaffen. Irgendwann können Sie Ihren Affen auch verkaufen. Im Idealfall mit Gewinn. In einem fälschungssicheren digitalen Kassenbuch (Blockchain) ist festgehalten, wer der jeweilige Besitzer des NFTs ist. NFT steht für „Non Fungible Token“, das bedeutet „nicht austauschbarer Vermögenswert“. Denn kein Affe gleicht dem anderen, jeder ist einzigartig.

Falls Sie jetzt das Gefühl haben, etwas versäumt zu haben: keine Sorge.