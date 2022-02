Musiksalon in memoriam Walter Barylli

Anfang Februar ist der Wiener Geiger Walter Barylli im 101. Lebensjahr gestorben. Ein Podcast zum Gedenken einer Galionsfigur des Wiener Musiklebens in schweren Zeiten.

17 Jahre war Walter Barylli alt, als die Wiener Philharmoniker ihn engagierten. Das Probespiel fand aus traurigem Anlass statt: Nach dem sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich mussten die jüdischen Musiker das Orchester verlassen. Für die Politik konnte der junge Wiener Geiger natürlich nichts. Aber als Musikant in der Tradition der Wiener Geigenschule ausgebildet, fügte er sich ideal in die philharmonische Klangkultur. Mit 21 war Baryilli bereits Konzertmeister, eine Funktion, die er über 30 Jahre lang ausübte.

Glänzend dokumentiert ist Baryllis Kunst aber im Bereich der Kammermusik. Als Primarius seines eigenen Streichquartetts hat der Geiger bedeutende Aufnahmen gemacht, die Dokumente wienerischer Spielkultur darstellen, die man über die Jahrzehnte vor allem in Fernost geschätzt hat. Wiener Musikfreunde mussten die Aufnahmen lange Zeit importieren!

Unser Podcast würdigt Walter Baryilli als Solist und Kammermusiker in Aufnahmen mit Künstlerkollegen wie Hilde Güden, Jörg Demus, Paul Badura-Skoda und Clemens Krauss.