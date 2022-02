Super-G-Silber für Mirjam Puchner

Die Medaillenflut hält an: Mirjam Puchner gewinnt Silber im Super-G. Gold gewinnt Lara Gut-Behrami. Pech hat Tamara Tippler - sie wird Vierte, es fehlen drei Hundertstel auf das Podest.

Mirjam Puchner hat am Freitag sensationell Olympia-Silber im Super-G erobert. Die 29-jährige Salzburgerin holte in Yanqing das erste Edelmetall ihrer Karriere, den einzigen Weltcup-Podestplatz in dieser Disziplin hatte sie im Dezember 2021 erreicht. In China raste sie mit Nummer 3 auf das Podest, während die Mitfavoritinnen aus Italien strauchelten. Nicht so die Schweizer Weltmeisterin Lara Gut-Behrami, die nach Bronze im Riesentorlauf über ihren ersten Olympiasieg jubelte.

Die 30-jährige Gut-Behrami gewann 0,22 Sekunden vor der Pongauerin Puchner und 0,30 vor ihrer Landsfrau Michelle Gisin die erste Olympia-Medaille der Schweizer Frauen in dieser Disziplin. Puchner holte schon die 14. Medaille für das ÖOC-Aufgebot bei den Winterspielen. Super-G-Silber hatte es auch vor vier Jahren durch Anna Veith gegeben.

Österreichs Medaillen im Super G GOLD (4): 1988 Calgary: Sigrid Wolf, 2006 Turin: Michaela Dorfmeister, 2010 Vancouver: Andrea Fischbacher, 2014 Sotschi Anna Fenninger SILBER (3): 1998 Nagano: Michaela Dorfmeister, 2018 Pyeongchang Anna Veith, 2022 Peking Mirjam Puchner BRONZE (3): 1998 Nagano: Alexandra Meissnitzer, 2006 Turin: Alexandra Meissnitzer, 2014 Sotschi Nicole Hosp

"Ich bin mega-happy, das hätte ich nie erwartet", erklärte Puchner. Sie hatte sich im Training in China nach eigenen Worten zunächst schwergetan. "Dass es so aufgeht, ist unglaublich", meinte die Rennläuferin aus St. Johann, die sich vor der WM 2017 in St. Moritz einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte.

Danach schien das Karriere-Ende zu drohen, doch Puchner kämpfte sich zurück. "Im Vorjahr und heuer ist die Freude zurückgekommen." Die Medaille sei auch die Belohnung für alles, was ein den vergangenen Jahren geschehen sei, sagte Puchner. "Dass ich jetzt mit einer Silbernen heimfahre, ist ein Wahnsinn."

Zur Person Mirjam PUCHNER (29). Geboren am 18. Mai 1992 in Schwarzach/Salzburg. Wohnort: St. Johann im Pongau/Salzburg. Größe/Gewicht: 1,80/70 kg Familienstand: ledig. Verein: WSV St. Johann. Hobbys: Tennis, Radfahren, Slackline. Größte Erfolge Olympia: Silber Super-G 2022 Peking. WM: 11. Abfahrt 2021 Cortina Weltcup: 2 Siege (Abfahrten St. Moritz 2016, Soldeu 2019) ~

Die Steirerin Tamara Tippler verpasste Bronze um nur drei Hundertstelsekunden und wurde Vierte. Für die übrigen Österreicherinnen blieben nur die Ränge acht durch Cornelia Hütter (+0,68) und 20 durch Ariane Rädler (+1,82).

Die Tschechin Ester Ledecka verpasste nach ihrem Snowboard-Triumph das vor vier Jahren in Pyeongchang geschaffte Double. Sie wurde Fünfte (+0,43). Die dreifache Saisonsiegerin Federica Brignone (ITA) musste sich mit dem siebenten Rang begnügen (+0,66), Elena Curtoni wurde Zehnte (0,83).