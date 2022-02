Kärntens neuer LVT-Leiter Tauschitz wird abgezogen

Tauschitz war in die Kritik geraten, weil er als ÖVP-Klubchef 2008 und 2010 Reden beim Ulrichsbergtreffen gehalten hatte. Nun soll er im Bereich „Organisation und Strategie" eingesetzt werden.

Gerade erst wurde Stephan Tauschitz zum neuen Leiter des Kärntner Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) bestellt - nun wird er wieder abgezogen. Er wird „bis auf Weiteres einem anderen Verantwortungsbereich in der Landespolizeidirektion Kärnten dienstzugeteilt", teilte die Polizei am Freitag per Aussendung mit. In der Zwischenzeit übernimmt die stellvertretende Leiterin Viola Trettenbrein.

Dies sei keine Abberufung oder Versetzung, sondern eine vorübergehende neue Dienstzuteilung, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio am Freitag. „Der Schritt dient der Versachlichung der Kommunikation mit allen relevanten Dialog- und Interessengruppen sowie der Öffentlichkeit." Tauschitz werde nun im Bereich „Organisation und Strategie" eingesetzt, dort gebe es gerade akuten Personalbedarf. Eine Neuausschreibung für den Posten des LVT-Leiters sei zurzeit dienstrechtlich nicht möglich und daher nicht geplant.

Hintergrund der Rochade ist freilich die nicht abreißende Kritik, nachdem bekannt wurde, dass Tauschitz in seiner Funktion als ÖVP-Klubobmann 2008 und 2010 Reden bei dem umstrittenen Ulrichsbergtreffen gehalten hatte. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) forderte bereits am Samstag seinen Rücktritt. Am Montag erklärte die Kärntner Landespolizeidirektorin, Michaela Kohlweiß, dass die lange zurückliegenden "Grußworte" in der Form, wie sie erfolgt sind, kein Kriterium seien. Tauschitz erfülle alle Anforderungen für die Position des LVT-Leiters. Das Mauthausen Komitee sah das anders und pochte erst gestern, Donnerstag, auf den Rückzug Tauschitz' ebenso wie der KZ-Verband/Verband der AntifaschistInnen.

Tauschitz selbst hatte stets versichert, dass er „in keiner Weise" die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost habe. Am Ulrichsberg hätten damals auch Vertreter von anderen politischen Parteien gesprochen: „Es war damals das Ziel der ÖVP Kärnten, eine Vereinnahmung durch Rechtsextremisten zu verhindern und das demokratische Österreich zu vertreten.“

(APA/Red.)