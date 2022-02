32.712 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 22 Tote

In den vergangenen 24 Stunden wurde bei den Corona-Zahlen erneut ein leichter Anstieg gemeldet – sowohl bei den neuen Fällen, als auch bei den Hospitalisierungen.

Seit gestern sind in Österreich 32.712 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es 36.329 Corona-Neuinfektionen. Seit drei Tagen sinkt die Anzahl der neuen Fälle nicht unter die 30.000er-Marke. Die Zahl der Spitalspatienten stieg in den vergangenen 24 Stunden leicht an. Bereits gestern zeigte sich im Wochenschnitt ein deutlicher Zuwachs an Hospitalisierungen.

Auf den Normalstationen kamen in den vergangenen 24 Stunden 10 neue Corona-Patienten neu hinzu (2074), auf den Intensivstationen müssen 3 Menschen weniger als gestern betreut werden (188). Seit gestern sind 22 Personen an oder mit Covid-19 verstorben. Somit werden seit Beginn der Pandemie in Österreich 14.337 Corona-Tote gezählt.

Näheres in Kürze.

