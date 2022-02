Wienerberger produziert erste CO2-neutrale Ziegel

Mit Fotovoltaik, Ökostrom und neuer Formtechnik: Neue Ziegellinie wird in Belgien hergestellt. Das Produktportfolio soll zudem laufend weiter dekarbonisiert werden.

Mit der Inbetriebnahme der neuen CO 2 -neutralen Produktionslinie von Ziegelriemchen in einem Elektrobrennofen am Standort Kortemark in Belgien setzt der in Wien ansässige, internationale Ziegelhersteller auf nachhaltigere Baustofferzeugung. „Damit treiben wir dank vielfältiger Innovationen auch die Dekarbonisierung unseres Produktportfolios voran, 2021 betrug der Anteil aus innovativen Produkten erneut bereits ein Drittel unseres Gesamtumsatzes“, sagt Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger.

Ziegelriemchen formen statt sägen

Für die CO 2 -neutrale Produktion der Ziegelriemchen in Kortemark werden neue Technologien eingesetzt, um Materialverbrauch in der Produktion zu reduzieren, Kreisläufe und Transportwege in der Bauwirtschaft weiter zu schließen und dabei CO 2 -Emissionen zu senken. Bisher wurden Ziegelriemchen durch Sägen von Ziegeln hergestellt, wobei zwangsläufig Restabfälle anfielen. Die neue Formtechnik führt zu handgeformten Ziegelriemchen mit hoher Maß- und Formstabilität. Dadurch werden Formabweichungen vermieden und die Ziegel ideal einsetzbar für die Fertighausindustrie.

Neue Verpackung geplant

Bei der von Wienerberger entwickelten Lösung werden sowohl der Trockner als auch der Brennofen vollelektrisch betrieben. Die Stromversorgung erfolgt über eine Photovoltaik-Anlage am Standort, die 25 Prozent der benötigten Energie liefert und mit 100 Prozen Ökostrom ergänzt wird. Auf fossile Energie kann daher gänzlich verzichtet werden.

Zudem hat Wienerberger auch die Verpackung der Ziegelriemchen überdacht und eine effiziente Kreislaufverpackung entwickelt. Ab 2023, so das Ziel der Wienerberger, werden alle neuen Produkte zu 100 Prozent recycelbar oder wiederverwendbar sein.