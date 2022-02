Das Ende der Quarantänepflicht ist der nächste logische Schritt

Der Hauptzweck des Isolierens von positiv Getesteten ist die Eindämmung der Ausbreitung einer Krankheit. Das funktioniert aber nicht mehr.

In der Kalenderwoche vier dieses Jahres betrug der Anteil der Infektionen mit bekannter Quelle 13,6 Prozent. Mittlerweile ist dieser Wert weiter gesunken, wie aus der Cluster-Analyse der Ages hervorgeht. Das Contact-Tracing, also das Ermitteln, Testen und gegebenenfalls Isolieren der Kontaktpersonen von Infizierten, ist beinahe vollständig zusammengebrochen. Weswegen die meisten Bundesländer die Kontaktnachverfolgung de facto aufgegeben haben. Am ehesten funktioniert sie noch in Wien, aber auch hier stoßen die Behörden langsam an ihre Grenzen.