Wohnen im Hotel: Eigentum mit Zimmerservice

Drucken

Hauptbild • Nicht nur bekannte Persönlichkeiten nutzen Hotels für Langzeitaufenthalte. • (c) Getty Images/iStockphoto (Boyloso)

Nicht nur Prominente, sondern auch Normalbürger quartieren sich zunehmend für längere Zeit in Hotels ein. Für manche davon sind diese Langzeitaufenthalte eine willkommene Lösung in Pandemiezeiten.

Opernführer Marcel Prawy, Modeschöpferin Coco Chanel, die Musiker Udo Lindenberg und Michael Jackson oder auch Tennis-Ass Boris Becker haben etwas gemeinsam: sie leb(t)en Jahre oder gar Jahrzehnte dort, wo andere normalerweise nur ein paar Nächte verbringen – nämlich in einem Hotel. Ersterer schlug seine Zelte im Hotel Sacher auf, während sich Chanel im Pariser Ritz und Lindenberg im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg einquartierte.

Eigentum mit Zimmerservice

Dauermieter wie diese gibt es heute in dieser Form kaum mehr. „Wir beherbergen im Falkensteiner Schlosshotel Velden teilweise Gäste bis zu zwei Monate. Längere Aufenthalte im Sinne von ,Leben im Hotel‘ haben wir leider keine“, heißt es dazu bei Falkensteiner Hotels & Residences. Allerdings setzt sich stattdessen ein anderes Konzept durch, bei dem Wohnungseigentum mit den Angeboten eines Hotels kombiniert wird. Wohnungen können sowohl Teil des Hotelkomplexes sein oder sich in einem separaten Gebäude auf dem Grundstück befinden, die Eigentümer die Vorteile des Beherbergungsbetriebes nutzen. Nicht immer sind diese Wohnungen zur reinen Eigennutzung gedacht. Falkensteiner beispielsweise bietet bei seinen Apartments am Katschberg, in Jesolo und auf der kroatischen Halbinsel Punta Skala die Option zur Rückvermietung.