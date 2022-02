Wenn der Trainer seinen Schützlingen wehtut

Drucken

Keine Sportart ist prädestiniert für Übergriffe. Dort, wo offen über Gewalt gesprochen wird, haben Täter es schwerer.

Eine repräsentative EU-Studie zeigt erstmals, wie weit verbreitet Gewalt im organisierten Kinder- und Jugendsport ist. In Österreich haben 70 Prozent der unter 18-Jährigen zum Teil mehrfache und andauernde Übergriffe erlebt.

Gewalttäter sind in den meisten Fällen keine Fremden, sondern stammen aus dem Umfeld ihrer Opfer. Auch Kinder und Jugendliche begegnen ihnen an vermeintlich sicheren Orten – dazu gehören die heimischen Sportvereine. Das EU-geförderte Erasmus-Projekt „Cases“ liefert zum ersten Mal einen Überblick über das Ausmaß von Gewalt gegen Minderjährige im außerschulischen Sportkontext. Dazu wurden 10.302 junge Erwachsene aus sechs Ländern (Österreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Belgien, Rumänien) zu ihren Erfahrungen befragt.

Höheres Niveau, höheres Risiko

„Die gute Nachricht ist: 83 Prozent der Studienteilnehmer haben positive Erfahrungen im heimischen Sport gemacht“, schickt Rosa Diketmüller von der Universität Wien, die den österreichischen Part leitete, vorweg. „Insgesamt gaben jedoch sieben von zehn an, als Kinder oder Jugendliche durch Trainer, Trainerinnen und andere Erwachsene oder Gleichaltrige im Sportumfeld Gewalt erlebt zu haben.“ Das ist leicht unterm Länderschnitt (75 Prozent). Am häufigsten berichteten die Befragten von körperlicher Gewalt, wobei die Mehrheit der Übergriffe von männlichen Tätern begangen wurde.



Das Risiko für Gewalt im organisierten Kinder- und Jugendsport ist in allen in der Studie untersuchten Ländern ähnlich, besonders „gefährdete“ Sportarten gibt es indes keine. Stattdessen gilt: Je höher das Leistungsniveau, desto eher findet Gewalt statt. So waren im Wettkampf orientierten internationalen Bereich 86 Prozent der Befragten von Gewalt betroffen, im regionalen und Freizeitbereich „nur“ 68 Prozent. „Hinzu kommt, dass, wenn es um Karrieren geht, Übergriffe eher verschwiegen würden“, so Diketmüller. „Die Betroffenen haben mehr zu verlieren und nehmen Gewalt eher in Kauf.“



Im „Cases“-Projekt wurden körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt mit und ohne Körperkontakt, psychische Gewalt wie Herabwürdigung oder Bedrohung und Vernachlässigung von gesundheitlichen Bedürfnissen oder Sicherheitsstandards unterschieden. „Meist überschneiden sich die Gewalterfahrungen“, erklärt Diketmüller. „Viele haben mehrere Formen erlebt. Sexualisierte Gewalt zum Beispiel wird nach und nach angebahnt. Es beginnt mit anzüglichen Kommentaren und psychischer Gewalt.“ Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Jeweils ein Drittel der Befragten erlebte Vernachlässigung oder psychische Gewalt über Zeiträume von zwei Jahren und länger. Bei sexualisierter Gewalt waren es acht Prozent. Bitter: Knapp ein Drittel jener, die dauerhaft Gewalt ausgesetzt waren, haben ihre Erfahrungen mit niemanden geteilt.



Ein weiteres Ergebnis der Studie: Männer erfuhren häufiger als Frauen in ihrer Kindheit und Jugend Gewalt im organisierten Sport. Außerhalb dieses Kontextes sind hingegen Frauen häufiger betroffen. „Die Interpretation solcher Zahlen ist sehr heikel“, betont Diketmüller. „Man darf nicht vergessen, dass Menschen, die nicht für das Thema sensibilisiert sind, Gewalt nicht immer als solche wahrnehmen. Das kann dazu führen, dass mit Präventionsmaßnahmen die Zahlen über Berichte von Übergriffen sogar steigen.“ Ländervergleiche seien entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Auffallend sei jedenfalls, dass der Anteil der von Gewalt im Sport betroffenen Burschen in Österreich signifikant niedriger ist als in den untersuchten Vergleichsländern.