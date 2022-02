Diese Gewächse im Dschungel sind kein Kleinkram

Im Amazonas messen Forschende, wie das Klima funktionierte, bevor der Mensch so großen Einfluss nahm. Nun entdeckten sie, dass Moose und Flechten dort über flüchtige Substanzen die Luftzusammensetzung verändern.

Als im Amazons-Regenwald entdeckt wurde, wie viele flüchtige Moleküle von Pflanzen und Tieren in der Luft sind, sagte Bettina Weber zu ihrem Team: „Dann lasst uns mal die Flechten und Moose messen!“ Denn die Pflanzenwissenschaftlerin erforscht seit vielen Jahren die Gruppe der „Kryptogamen“, was übersetzt heißt: „die sich im Verborgenen fortpflanzen“. Sporenbildner kann man auch zu der Gruppe der Moose, Flechten, Farne, Bärlappe, Pilze, Algen und Bakterien sagen, also Organismen, die sich über Sporen vermehren und nicht über Samen.

Die Biologen wollten wissen, ob und wie Moose und Flechten involviert sind, wenn es um flüchtige organische Substanzen geht, die fachlich „Volatile Organic Compounds“ (VOC) heißen und für uns Menschen typischerweise als Geruch wahrgenommen werden – weil sie eben „flüchtig“ sind, also bei Raumtemperatur als Gas vorliegen und leicht verdunsten. Sowohl der Duft von frischem Regen als auch der von Tannen zu Weihnachten im Wohnzimmer oder von einem Moorboden beim Spaziergang – all das beruht auf einer speziellen Mischung von flüchtigen organischen Verbindungen in der Luft.



Klimatechnisch spielen diese Substanzen eine große Rolle: Einerseits verändern sie die Zusammensetzung der Atmosphäre, weil VOC sehr leicht mit anderen Substanzen reagieren. So tragen sie dazu bei, Schadstoffe in der Luft zu binden und die Atmosphäre zu reinigen, indem sie z. B. mit Ozon, das für unsere Gesundheit schädlich ist, reagieren. Andererseits sind VOC auch eine Basis für organische Aerosole in der Atmosphäre, die den Strahlungshaushalt der Erde beeinflussen. Bisher sind viele Quellen von biogenen, also von Tieren, Pflanzen oder Bakterien produzierten VOC bekannt, aber die Gruppe der Moose und Flechten war noch eine ziemliche Black Box, bevor Bettina Weber und ihr Team vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz die Versuche starteten.



Seit 2019 ist Weber nun Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Biologie der Uni Graz und führt diese Projekte weiter. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber auch in Brasilien zu Hause, denn dort befindet sich die eigentliche Stelle der Datensammlung: die deutsch-brasilianische Forschungsstation Atto (Amazon Tall Tower Observatory). Mitten im Regenwald, 150 Kilometer nördlich der Amazonas-Hauptstadt Manaus, stehen riesige Stahltürme, der höchste ist 325 Meter hoch. „Diese Türme wurden abseits von allem erbaut, um zu messen, wie das Klima funktioniert hat, bevor der Mensch so stark eingegriffen hat“, sagt Weber. „Dort werden Klimaprozesse untersucht, und in der Regenzeit klappt das jeweils sehr ungestört. In der Trockenzeit gelangen aber doch auch Verschmutzungen von weit her an die Messstationen.“