Was tun am Valentinstag in Wien?

Hauptbild • Ein verfrühtes Valentinstags-Geschenk bekamen die Keas in Schönbrunn: Bunte Papierherzen, gefüllt mit Futter. • APA/DANIEL ZUPANC

Restaurant- oder Thermenbesuche zum Valentinstag waren voriges Jahr gestrichen, heuer stehen Verliebten (mit geeignetem Nachweis) wieder alle Möglichkeiten offen. „Die Presse“ hat Ideen für Zeit zu zweit gesammelt.

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Am Montag ist wieder Valentinstag.



Zumindest die Papageien im Tiergarten Schönbrunn gehören wohl zu Ersteren – zumindest haben die neuseeländischen Keas von ihren Tierpflegern zu diesem Anlass schon vorab Papierherzen, gefüllt mit Körnern und Nüssen, bekommen. Für jene, die am Valentinstag nicht die Vögel in Schönbrunn besuchen möchten, hat die „Presse“ einige weitere Ideen für Zeit zu zweit gesammelt – von Spaziergängen aus der Box bis Schwedenbomben-Workshops.

Spazieren