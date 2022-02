Fast wie im Schlafwagen – und doch am Flughafen

Am Terminal 3 gibt es ab sofort 16 „Smart Lounges“, die man stundenweise mieten kann – oder die ganze Nacht. Ein Test-Besuch.

Ganz ruhig ist es plötzlich, wenn die Kabinentür zugeht. Irgendwie fühlt man sich fast wie in einem Schlafwagen der ÖBB. Und gleichzeitig wie auf einer Liege beim Arzt. Nur dass man weder in einer Ordination sitzt und auch nicht im Nachtzug unterwegs ist, sondern sich ziemlich solide am Boden des Flughafen Wien befindet. (Ehe man dann in die Luft abhebt).



Denn am Terminal 3 , in einem eher abgelegen Teil im 2. Obergeschoß, stehen seit Kurzem 16 sogenannte „Smart Lounges“, die Passagiere stundenweise (oder auch für eine ganze Nacht) mieten können. „Das Angebot ist etwa für Passagiere geeignet, die in Wien zwischenlanden und die Wartezeit überbrücken möchten“, sagt Flughafen Wien-Sprecher Peter Kleemann. „Es ist eine gute Möglichkeit, sich bequem auszurasten oder zu schlafen.“

Nüchtern, aber sauber

Drei Quadratmeter groß (oder eher: klein) ist jede dieser in weiß-blau gehaltenen Kabinen, pardon, Smart Lounges. Durch ein Fenster in der Eingangstür wirft man einen Blick hinein: Rechts eine Liege, daneben ein ausklappbarer Tisch zum Arbeiten oder Essen, Steckdosen. Nüchtern, aber sauber.