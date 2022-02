Braucht es Tests und wenn ja, wie viele?

Die Antigentests schlagen bei Omikron nicht so gut an, heißt es. Oder doch?

Soll Österreich das Testen ganz bleiben lassen? Oder braucht es doch mehr PCR-Tests? Und was ist mit Antigentests? Vier Experten, vier Meinungen.

Nach zwei Jahren Pandemie ist Österreich Testweltmeister. Vor allem Wien. Doch die Testerei kostet Geld. Viel Geld. Pro Test zahlt der Bund für einen PCR-Test (mit Abstrich, etwa in Apotheken) bis zu 50 Euro, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Für eine Pooling-Variante (wie bei Gurgeltests) bis zu sieben Euro. Die Kosten für einen Antigentest liegen bei bis zu acht Euro. Seit Beginn der Pandemie hat der Bund 1,8 Milliarden Euro für Tests bezahlt. Da sind die Kosten der betrieblichen Testungen und der Tests ans Schulen noch nicht einmal mitgerechnet. Da stellt sich natürlich die Frage: Was hat das gebracht und was bringt es noch? Vor allem in den Bundesländern, wo das Testen mehr schlecht als recht funktioniert. Im Gesundheitsministerium evaluiert man das gerade. „Die Presse“ hat selbst bei vier Experten nachgefragt.