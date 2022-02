Donald Trumps zerrissene Blätter und hinuntergespülte Notizen

Kisten mit Top-Secret-Dokumenten und Kim Jong-uns „Liebesbriefen“ werfen ein Schlaglicht auf den Umgang des Ex-Präsidenten mit der Macht.

An diesem Super-Bowl-Wochenende wartet der Privatklub Mar-a-Lago in Palm Beach mit einer speziellen Attraktion auf: Donald Trump, der Hausherr, hat sich als DJ angekündigt. Wer die Musikvorlieben des Ex-Präsidenten kennt, weiß, was er auflegen wird: Frank Sinatra und Elton John.



Das programmatische „My Way“ gilt als einer seiner Lieblingssongs. Und mit der Verunglimpfung „Litte Rocket Man“, in Anlehnung an einen Elton-John-Hit, hatte Trump einst Kim Jong-un bedacht – bis die bizarre Brieffreundschaft und die politische Romanze mit Nordkoreas Diktator begannen. Trump schätzte die Schmeicheleien aus Pjöngjang so sehr, dass er Kims „Liebesbriefe“ nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus nach Mar-a-Lago mitnahm. Angeblich pflegt er weiterhin Kontakt mit dem Machthaber.



Dass Trump 15 Kisten mit Dokumenten, mitunter versehen mit dem Vermerk „Top Secret“, aus dem Weißen Haus nach Florida schaffen ließ – inklusive der Kim-Korrespondenz und einer Notiz Barack Obamas zur Amtsübergabe –, sorgt nun für eine neue peinliche Affäre. Zugleich wirft sie ein Schlaglicht auf Trumps Umgang mit der Macht und seine Verwechslung von Staatseigentum mit Privatbesitz. US-Museen und das Nationalarchiv bewahren Staatsgeschenke und Dokumente auf.