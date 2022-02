Pling! Da ist die Liebe!

Drucken

Hauptbild • Songwriter teilen direkt mit, was sie fühlen, und kommen schnell auf den Punkt. • Alec Soth / Magnum Photos / pict

In früheren Jahren pflegte ich häufig noch ausschließliche E-Mail-Beziehungen, bei denen ein Treffen zu keinem Zeitpunkt ernsthaft erwogen wurde. Es war eine Spielart der Liebe, der schriftliche Austausch allein war die Erfüllung. Ein Plädoyer für den Liebesbrief.

Früher habe ich mir bei ersten Dates oft alle Chancen verbaut, weil ich kundtat, dass ich mir einen Austausch von Liebesbriefen wünsche. Es hat jahrelang gedauert, bis ich verstanden habe, dass hinter der Verweigerung des Schreibens nicht automatisch eine Zurückweisung steht, sondern es tatsächlich Menschen gibt, die von so etwas überfordert sind und sich nicht zutrauen, einen „guten“ Liebesbrief zu verfassen. Mir hingegen war das Schreiben immer als der zuverlässigste, einfachste und zielstrebigste Weg zum Verlieben erschienen, als die intensivste und allumfassendste Form der Annäherung zwischen zwei Menschen, bei der ich außerdem die maximale Kontrolle hatte. Anstatt von nebensächlichen Fallstricken überfordert zu sein, wie Outfits, Frisuren oder dem richtigen Small Talk, konnte ich mich bei der schriftlichen Annäherung auf das konzentrieren, was ich mir wirklich wünschte, nämlich den geistigen und emotionalen Austausch. Als introvertierter Teenager, der nie gern auf Partys ging und keine sozialkontaktintensiven Hobbys pflegte, waren E-Mail-Flirts für mich überlebenswichtig, und vermutlich habe ich mir damals in jahrelanger Arbeit eine gewisse Routine angeeignet, die nicht bei jedem Menschen selbstverständlich vorausgesetzt werden darf.

Meine Initialzündung für die Kraft verbaler Flirts kam in der frühen Jugend mit meiner Begeisterung für melancholische Singer-Songwriter. Wenn ich die Songs von Tori Amos, Fiona Apple oder Rufus Wainwright hörte, empfand ich eine tiefe Verbundenheit zu den Verfassern der Textzeilen, die ich als überwältigende körperliche Aufregung wahrnahm. Ich identifizierte dies als eine Form von Liebe, die mich mehr überzeugte als irgendwelche Pausenhof-Blickkontakte oder die „Er hat gesagt, und sie hat gesagt, und er hat gemeint“-Erzählungen der Mitschüler. Dasselbe Gefühl, das ich beim Musikhören empfand, wollte ich auch in jemand anderem auslösen können, um mich voll und ganz geliebt zu fühlen. Einerseits führte dies freilich zum Streben nach einem eigenen literarischen Ausdruck in Form von Gedichten und Prosatexten, andererseits musste sich diese überwältigende Nähe aber auch in einem zweiseitigen Kontakt mit einem anderen Menschen, also einem Brief- oder E-Mail-Wechsel, herstellen lassen. Folgerichtig mussten zu diesem Zweck dieselben Mittel angewendet werden, derer sich auch die Songwriter bedienten.