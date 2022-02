Als Hitler Skifahren lernte

Drucken

Hauptbild • Der Skipionier Gregor Goldbacher mit einer Schülergruppe der Realschule am Damberg bei Steyr, Februar 1905. Hitler, hintere Reihe der Schüler, vierter von rechts, Goldbacher rechts im Vordergrund. Februar 1905. • [Foto: Stadtarchiv Steyr, Nachlass Goldbacher]

Neben den zwei bereits oft reproduzierten Klassenfotos aus der Volksschule Leonding und der Realschule in Linz ist nun ein drittes Foto von Hitler aus seiner Jugendzeit in Österreich aufgetaucht.

Von einer „schönen, sonnigen Zeit“ schwärmte Hitler 1942 im Führerbunker über das Jahr 1904/05, das er an der Realschule in Steyr verbracht hatte. Seine Erinnerungen an dieses Steyrer Jahr sind allerdings recht widersprüchlich: einerseits die sonnige Zeit, andererseits sehr viel Sorge, „weil ich die größten Schwierigkeiten hatte, mich durch die Schlingen der Schule hindurch zu winden, besonders wenn die Prüfungen nahten“. Hitler fühlte sich in Steyr als Student, nahm aktiv am Schulleben Anteil und scheint auch geselligen Festen nicht abgeneigt gewesen zu sein: „Nach Semester-Schluss haben wir eine große Feier veranstaltet. Dabei ging es sehr lustig zu: Es wurde gezecht. Da war es auch, das einzige Mal in meinem Leben, wo ich einen Rausch gehabt habe. Wir hatten die Zeugnisse bekommen . . . Wir sind im geheimen zu einer Bauernwirtschaft hinaus und haben dort Mordssprüche gerissen und getrunken“, erzählte er seiner Tischgesellschaft im Bunker: Sein denkbar schlechtes Semesterzeugnis hatte er nach dieser Abschlussfeier im Februar 1905 irgendwo liegen gelassen. „Wie es genau war, weiß ich nicht, ich konnte es mir hinterher nur rekonstruieren.“ Am nächsten Tag wurde das Zeugnis jedenfalls in der Direktion abgegeben, aber arg zerknittert und in einem offenbar schon für stille Zwecke benutzten Zustand. Die Taxe von zwei Kronen für das Duplikat ist im Jahresbericht der Steyrer Realschule penibel verbucht.

„Auf dem Domberg habe ich Skifahren gelernt“, erzählte Hitler ebenfalls im Führerbunker. Man hat diesen Satz in der bisherigen Forschung übersehen oder nicht wirklich ernst genommen, weil einerseits der junge Hitler in den wenigen Aussagen, die über seine Jahre in Österreich bekannt sind, als ausgesprochen unsportlich beschrieben wurde, und andererseits der Quellenwert dieser Tischgespräche im Führerbunker, die erst im Nachhinein aus dem Gedächtnis aufgezeichnet wurden, recht unsicher ist und es in Steyr zudem gar keinen „Domberg“ und auch keinen Dom gibt. Aber es gibt dort den Damberg. Dieser war schon zu Hitlers Zeit ein beliebtes Ausflugsziel und auch Skigebiet, auf dem später eine Sprungschanze errichtet wurde.