Kommt der Krieg wieder nach Europa?

Russische Truppen an der Grenze zur Ukraine. Will Präsident Putin nur spielen? Und was ist diesmal das Trojanische Pferd?

Das Gerede von einer drohenden Invasion der Ukraine hat sogar den Arbeitskreis „Give Peace a Chance“ im Gegengift ereilt. Er ist so gespalten, wie es nach Meinung mancher Analytiker all die direkt und indirekt beteiligten Mächte sind. In den USA wird eher geglaubt, Moskau lege es auf einen Krieg an. In der EU und paradoxerweise auch in Kiew meint man, dass es sich bloß um Drohgebärden handle, die die Nato spalten sollen. Wer weiß schon, was im Kopf eines Ex-KGB-Offiziers vorgeht?

Eines aber ist gewiss, wenn Panzer auffahren: Alle Alarmglocken sollten schrillen. Solch irre Aktionen können Prozesse auslösen, die nur schwer reversibel sind. Franz Kafka hat das im Schlusssatz seiner Erzählung „Ein Landarzt“ so formuliert: „Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt – es ist niemals gutzumachen.“ Einmal im Juni 1914 mit dem Wagen in Sarajewo falsch abgebogen, schon bleibt Europa für Jahrzehnte nichts erspart.