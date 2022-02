Ein Populist vor der Linse

(c) APA

„Die Einstellung“: Doron Rabinovici erzählt in seinem neuen Roman von der Macht der Bilder, von hasserfüllten Debatten und politischen Winkelzügen.

Alles dreht sich um ein Foto. Es zeigt das Gesicht des Politikers Ulli Popp. Er ist der Anführer einer rechtspopulistischen Partei. August Becker hat das Bild aufgenommen. Wir sehen den Politiker vor einem Bierfass. Weil er das Anzapfen eines Bierfasses nicht auf den ersten Schlag geschafft hat, holt Popp ein zweites Mal aus – der Fotograf fixiert den Augenblick: Da „entgleiste ihm das Gesicht, die Augen weit aufgerissen, der Blick stier, der Mund verzogen vor Anstrengung“. Der Politiker sieht „wie ein Mörder“ aus, „das verzerrte Gesicht, der vorgeschobene Unterkiefer, der starre Blick“, er wirkt „wie ein Koloss, ein Monster, ein Unmensch“.

Eigentlich soll der starre Blick auf die Titelseite des Hochglanzmagazins „Forum“, für das Becker arbeitet, aber für den Chefredakteur ist das Bild zu krass, er legt sein Veto ein, und so erscheint die Reportage über Popps Wahlkampf ohne den fulminanten Schnappschuss. Als er davon erfährt, leert der Fotograf eine Flasche Montepulciano, ergreift das Rotwein-und-Frust-Momentum und schickt dem Politiker das Foto per E-Mail zu: „Dieses Schwein sollte sich so sehen, wie er, August Becker, ihn sah.“