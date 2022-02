Peter Thiel: Der Pate des Silicon Valley

In seiner Biografie beschreibt der Journalist Max Chafkin den Werdegang und die Schattenseiten des Tech-Unternehmers.

Peter Thiel ist in Österreich vor allem durch die Anstellung von Sebastian Kurz zum Gesprächsthema geworden. In den USA sorgt der Unternehmer schon seit Jahren durch geschäftliche Erfolge und umstrittene politische Umtriebe für Furore.

Der Sohn deutscher Einwanderer studierte nach einer Schulzeit, in der er einerseits durch hohe Intelligenz aufgefallen, andererseits Opfer von Mobbing-Attacken geworden war, an der Elite-Universität Stanford. Nachdem ihn die ersten Arbeitserfahrungen in New York enttäuscht hatten, landete er im Silicon Valley seinen ersten Coup als Mitbegründer und Investor des Zahlungsdienstleisters PayPal. Darin sah der libertäre Investor das Potenzial, die Macht von Nationalstaaten zu erschüttern. Wie wir heute wissen, ist das nicht eingetreten.

Max Chafkin zufolge ist PayPal der Geburtsort einer Unternehmenskultur, die im Silicon Valley mittlerweile vorherrschend ist und die Verstöße gegen gesetzliche und moralische Richtlinien als Mittel zum Zweck heiligt, um an wirtschaftliche Ziele zu gelangen. So stürzte Thiel den damaligen CEO Elon Musk während dessen Hochzeitsreise vom Thron, um selbst das Ruder zu übernehmen. Ebenso war PayPal für besonders lasche Sicherheitsrichtlinien bekannt, welche Betrügereien durch Identitätsdiebstahl mit Leichtigkeit ermöglichten. Später entschied sich Thiel, PayPal für Summen in Milliardenhöhe an eBay zu verkaufen. Daraufhin gründete er den Hedgefonds Clarium Capital.