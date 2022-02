Orhan Pamuk: Die Nächte der Pest

In seinem neuen Roman erzählt Orhan Pamuk von einer Insel, auf der 1901 die Pest ausbricht, was zu gesellschaftlichen Verwerfungen und Bürgerkrieg führt. Ein Sittenbild des zerfallenden Osmanischen Reiches.

Orhan Pamuk, Jahrgang 1952, der 2006 als erster Türke den Nobelpreis für Literatur verliehen bekam, ist ein Meister der akribischen Erzählung beziehungsweise des Romans. Geboren und aufgewachsen in Istanbul, hat er bereits in jungen Jahren damit begonnen, diese seine Stadt zu durchwandern. Er versuchte, sie in ihren gesamten Teilaspekten zu erkunden, und das mit all ihren Hochflügen und Abgründen, ihrer Tiefenzeit genauso wie ihren wechselnden Moden und Zurschaustellungen. Als besonderer Liebhaber seiner Stadt scheut er sich dennoch nicht zu ermitteln und, wenn es sein muss, zu sezieren.

In seinem neuen Buch, „Die Nächte der Pest“, geht es nicht unmittelbar um Istanbul, eher um die Ausstrahlungen dieser Stadt und deren Folgen. Der „geschichtebesessene“ literarische Historiker, so nennt Pamuk sich selbst, erfindet eine Insel namens Minger, die zwischen Kreta und Zypern zu verorten wäre, doch Istanbul lässt immer grüßen. Die Beulenpest, die man in Izmir bereits besiegt hat, wird nach Minger eingeschleppt. Daraufhin schickt Sultan Abdülhamit den Quarantäne-Arzt Nuri Pascha, mit dem er kurz zuvor seine Nichte Pakize Sultan verheiratet hat, zur Insel, damit er seinen Vertrauten und obersten Gesundheitsinspektor des Osmanischen Reiches unterstützt.

Amulette verteilen statt Quarantäne

Was mit ein paar Fällen beginnt, entwickelt sich bald zur Gesundheitskrise. Wer das Geld dazu hat, versucht die Insel zu verlassen. Aber bald wird die Abwanderung von Istanbul aus eingestellt. Abdülhamit bittet Engländer, Franzosen und Italiener, die Insel mit ihren Kriegsschiffen zu blockieren, damit die Pest nicht auch in Europa ausbricht.