Wie das Heer Ärzte an sich binden will

Das Bundesheer will angehenden Ärzten das Studium finanzieren. Dafür werden auch Studienplätze reserviert. Im Gegenzug müssten sie sich für zwanzig Jahre verpflichten.

Wien. Zehn Studienplätze für künftige Ärzte will das Bundesheer für seine Soldaten reserviert haben. „Das Projekt ist noch nicht fixiert“, sagt Bundesheersprecher Michael Bauer. Derzeit laufe eine Interessenerhebung, um zu prüfen, ob überhaupt genügend Bundesheer-angehörige das Medizinstudium absolvieren wollen. Auf der anderen Seite laufen Verhandlungen mit dem Wissenschafts- und dem Beamtenministerium, um das Projekt zu fixieren. Rechtlich möglich wäre es: Das Universitätsgesetz sieht vor, dass Studienplätze aus öffentlichem Interesse vergeben werden können.

Geplant ist, dass zehn Soldaten jährlich ein Studium an der Med-Uni Wien beginnen würden. Sie müssten die normale Aufnahmeprüfung absolvieren und dabei positiv abschneiden, also 75 Prozent der möglichen Punkte erreichen. Nicht notwendig ist, dass sie dabei unter den besten 680 Bewerbern aufscheinen, der Studienplatz wäre also viel leichter zu erreichen als auf normalem Wege.