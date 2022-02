Technische Anpassung des Impfregisters wird beschleunigt

Die Anpassung, die zur Umsetzung der Impfpflicht nötig ist, findet zwei Wochen früher als bisher angegeben statt.

Die technische Anpassung des Impfregisters, die zur Umsetzung der Impfpflicht notwendig ist, wird beschleunigt. Das hat die ELGA GmbH auf Druck von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zugesichert, teilte das Ministerium Freitagabend mit. Das ursprünglich von der ELGA kommunizierte Datum zur Umsetzung (22. April) "war aus Sicht des Gesundheitsministeriums weder nachvollziehbar noch akzeptabel".

"Daher erging heute erneut ein entsprechender Auftrag zur ehest möglichen Fertigstellen der Registeranpassung an die ELGA GmbH, diesmal schriftlich", so das Ressort. Die Verantwortlichen der ELGA hätten dem Gesundheitsministerium nun in einem Schreiben zugesichert, dass die Anpassung früher als zunächst angegeben bereits mit spätestens 8. April - also zwei Wochen früher - starten könne. Ab diesem Zeitpunkt sollen jedenfalls die dafür berechtigten Spezialambulanzen sowie Epidemieärzte Impfpflichtbefreiungen zentral eintragen können.

Die ELGA GmbH - ein Unternehmen gegründet von Bund, Ländern und Sozialversicherung - wurde vor über einem Jahr mit Erstellung und Weiterführung des Impfregisters beauftragt, dies umfasst auch etwaige Anpassungen des Systems. Zur nun notwendig gewordenen Anpassung betreffend Impfpflichtbefreiungen befindet sich das Gesundheitsministerium bereits seit Anfang Dezember im Austausch mit den Verantwortlichen der ELGA - dazu haben mehrere Termine stattgefunden.

(APA)