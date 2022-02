Der Akt Ott: Die Maulwürfe, die für viele wühlten

Drucken



• Das System hat beste Voraussetzungen für "Maulwürfe" geschaffen.

BVT, Wirecard, Ibiza. Eine Clique aus Ex-BVT-Beamten ist in viele Skandale verstrickt. Laut Ermittlungsakt sollen sie das Land mithilfe eines korrupten Netzwerks in Behörden im In- und Ausland, gezielt gestreuten Falschinformationen und nachrichtendienstlicher Instrumentalisierung gegängelt haben. Das geht nur, wenn der Staat schwach und Politiker opportun geworden sind.

711 St 39/17d. Hinter dieser Aktenzahl der Staatsanwaltschaft Wien befinden sich viele Geschichten, die in der Zusammenschau ein Bild eines Tiefen Staates zeichnen. Es geht um Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), gegen die die Staatsanwaltschaft Wien viele Verdachtsmomente hegt: sensible Informationsbeschaffung und Datendiebstahl gegen Geld auf der einen; den Verdacht der Russlandspionage, schmutziges Geld und kriminelle Vereinigungen auf der anderen Seite. Und noch mehr: Dabei sind Protagonisten der Skandale rund um die Meinl-Bank, Wirecard, Ibiza und das BVT selbst. Es geht um opportune Politiker und einen schwachen Staat, die derartige Machenschaften erst auf fruchtbaren Boden fallen lassen. Der bisher streng geheim gehaltene Verschlussakt liegt der „Presse am Sonntag“ vor. Er offenbart, in welch schlechtem Zustand der Sicherheitsapparat derzeit ist. Und dass einige, wenige Personen mit krimineller Energie tatsächlich ausreichen, um ein Land jahrelang vor sich herzutreiben.



Was heute zu den größten Skandalen des Landes und einen U-Ausschuss nach dem anderen führt, begann mit einer Männerfreundschaft in den 1990er-Jahren. Martin W., Egisto Ott und der IT-Experte Anton H. kennen sich seit vielen Jahren, fristeten ihren Dienst gemeinsam in der EBT (Einsatzgruppe zur Terrorismusbekämpfung). Die Einheit wurde auch wegen Unregelmäßigkeiten Anfang der Nullerjahre wieder aufgelöst. Die drei Freunde trafen sich in der Nachfolgeorganisation BVT wieder – und gerieten auf Abwege.

Jahre im BVT. Dabei begann alles gut. Martin W. machte eine außergewöhnlich schnelle Karriere. Er wurde zum Leiter der wichtigsten und größten Abteilung. Dennoch verließ er das Amt 2017 nach internen Querelen. Im selben Jahr schied auch sein alter Freund Egisto Ott aus, nachdem er der Russland-Spionage bezichtigt worden war. Er wurde darum zuerst mit erheblichen Gehaltseinbußen belegt, in die Sicherheitsakademie (SIAK) versetzt und nach einer Razzia vergangenes Jahr schließlich suspendiert.



Der IT-Techniker Anton H. war wie beide seiner Freunde Hauptbelastungszeuge und somit Hauptauslöser im BVT-Skandal. Die (großteils schlicht faktenwidrigen) Aussagen der Clique hatten die dazu ermittelnde Staatsanwältin Ursula Schmudermayer nach eigenen Angaben zu der berüchtigten Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz veranlasst. An den Folgen der Razzia knabbert das Amt bis heute. Sein Ruf ist ruiniert – daran ändert auch der neue Name und eine jüngst abgeschlossene Reform vorerst nicht sehr viel.



Der IT-Techniker H. betrat das BVT nach Aufkommen der Affäre nie wieder und wurde in eine Polizeistation in Favoriten versetzt. Auch er ist mittlerweile vom Dienst suspendiert, weil er im BVT illegal Daten von ihm anvertrauten Geräten gesaugt haben soll. Bei ihm fand vergangenes Jahr ebenfalls eine Razzia statt. Die sichergestellten Geräte werden derzeit ausgewertet.



Die Liste jener Delikte, die man den Ex-BVT-Beamten heute vorwirft, ist lang: Sie geht vom Verdacht der Begünstigung (Fluchthilfe), Missbrauch der Amtsgewalt, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Bestechung und Bestechlichkeit, Verdacht des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, Verdacht der Unterdrückung von Beweismitteln, Vermutete Verstöße gegen das Waffengesetz, Verdacht der Unterschlagung, Verdacht der Veruntreuung, bis zum Verdacht der Verleumdung und dem Verrat von Staatsgeheimnissen. Außerdem ermittelt die Finanz.