Vorbereitung auf die Katastrophe

(c) imago images/ZUMA Press (Sgt. Erin Conway/US Army via www.imago-images.de)

Die USA warnen, dass Russland schon in den nächsten Tagen die Ukraine angreifen könnte. Moskau wirft dem Westen „Hysterie“ und eine „Propagandakampagne“ vor. Am Samstag war zunächst noch die Diplomatie am Zug.

Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Der Krieg der Worte zwischen Washington und Moskau wird immer heftiger. So diagnostizierte nun die für deftige Aussagen berüchtigte russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa den führenden US-Politikern „Hysterie“. Ihr Urteil über die dramatischen Warnungen aus dem Westen vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine: „Die Angelsachsen brauchen einen Krieg. Um jeden Preis. Provokationen, Desinformationen und Bedrohungen sind ihre Lieblingsmethode, eigene Probleme zu lösen.“ Und auch ihr Chef, der russische Außenminister Sergej Lawrow, fand am Samstag in einem Telefongespräch mit US-Außenminister Antony Blinken deutliche Worte: Er warf Washington vor, eine „Propagandakampagne“ zu führen.

Russland dementiert – wie schon seit Wochen – energisch, eine Offensive gegen die Ukraine zu planen. Gleichzeitig zieht es aber immer mehr Truppen an der Grenze zu seinem westlichen Nachbarn zusammen – genug, um mittlerweile jederzeit losschlagen zu können, wie die USA öffentlich befürchten. Präsident Joe Biden, Außenminister Blinken und Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan gaben zuletzt ein ganzes Stakkato an Warnungen von sich: Davon, dass es sich nur noch um Tage oder gar Stunden handeln könnte, bis die russischen Soldaten losmarschieren.