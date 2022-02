Jüdische Türken im Mittelpunkt einer Serie

Die in der Türkei erfolgreiche Netflix-Serie „Der Club“ thematisiert ein beinah unbekanntes Kapitel der Geschichte des Landes: die nicht-muslimischen Minderheiten.

Eine Frau im Mantel und mit einem Koffer in der Hand geht schweigend durch ein jüdisches Viertel der türkischen Metropole Istanbul. Sie betritt ein Haus, in dem ein Mädchen gerade ein neues Kleid anprobiert. „Steht mir diese Farbe?“, fragt das Mädchen – eine kleine Sensation. Denn die Frage in den ersten Minuten der türkischen Netflix-Serie „Der Club“ wird nicht auf Türkisch gestellt, sondern auf Ladino, eine in der Türkei fast vergessenen Sprache. Die Szene ist der Auftakt eines ungewöhnlichen Fernsehereignisses, das viel über das Verhältnis der Türkei zu ihren nicht-muslimischen Minderheiten sagt.

Ladino, eine Mischung aus altem Spanisch, Hebräisch, Arabisch, Aramäisch, Türkisch und anderen Sprachen, war bis zum Zweiten Weltkrieg die verbreitetste Sprache der Juden im Mittelmeerraum. In der Türkei sprachen damals fast neun von zehn Juden Ladino, bis es durch türkisch-nationalistische Kampagnen verdrängt wurde. Deshalb horchte die Gesellschaft auf, als im „Club“ Ladino gesprochen wurde: In der Serie stehen jüdische Türken der 1950er-Jahre im Mittelpunkt. Trotzdem – oder gerade deshalb – ist „Der Club“ eine der erfolgreichsten türkischen Netflix-Produktionen.