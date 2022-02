„Die Schwarze Rose“: Auf den Schultern von Umberto Eco

(c) imago images/Eventpress (Eventpress Stauffenberg via www.imago-images.de)

Dirk Schümer hat mit „Die Schwarze Rose“ einen monumentalen Mittelalterkrimi um Macht und Geld in Zeiten der Kirchenspaltung geschrieben.

Bei uns ist das beliebte Spiel „Welches Tier wäre dieser Mensch?“ in jüngster Zeit etwas in Verruf geraten. Dirk Schümers Roman aber beginnt genau damit: Ein Novize und sein Meister beobachten eine Familie von Treidlern in Avignon bei ihrer schweren Arbeit des Schiffeziehens. Sie wären Esel, vermutet der Meister, der Novize aber protestiert: Esel seien eigensinnig, ließen sich nicht knechten. Auch ein Meister kann also irren.

Hier irrt aber nicht irgendeiner, sondern Meister Eckhart, der berühmte mittelalterliche Philosoph und Theologe, dessen pantheistische Ansichten die Kirche missbilligt. Deshalb hält er sich im Jahr 1328 in Avignon auf, dem damaligen Sitz des Papstes, und wartet auf die Inquisition. Es geht hier also um hoch philosophische Fragen.