Verstörung in Leipzig – keine Buchmesse

(c) imago images/Christian Grube (ArcheoPix via www.imago-images.de)

Zum dritten Mal in Folge wurde die traditionelle Bücherschau in Sachsen abgesagt. Großverlage wollten nicht kommen. Deutsche Feuilletons reagierten darauf mit Bestürzung. Das sei insbesonders ein schwerer Schlag für den Osten des Landes.

Recht kurzfristig wurde soeben die Leipziger Buchmesse abgesagt, die vom 17. bis 20. März hätte stattfinden sollen. Diesmal aber kam der Entschluss trotz der anhaltenden Coronapandemie einigermaßen überraschend, weil in anderen Branchen nach und nach bereits Lockerungen möglich sind. Das deutsche Feuilleton hat auf dieses Aus unisono verstimmt reagiert. Manche Kritiker haben auch schon die Hauptschuldigen ausgemacht: Große Verlage, die Konzerne, seien mit ihren Rückziehern dafür verantwortlich. Was meinen die wichtigsten deutschen Blätter zu dieser Bredouille? Sie empfinden es als eine Katastrophe, dass die dominanten Konzerne ihre Teilnahme so kurzfristig und überraschend abgesagt haben.



Imageschaden. In einem Kommentar der Tageszeitung „Die Welt“ wird hart nachgefragt: „Schafft sich eine Branche gerade selbst ab?“ Am Montag habe eine Welle begonnen, „die eine eigene Dynamik bekam, als erst die Verlagsgruppe Penguin Random House ihre Teilnahme absagte und dann auch Holtzbrinck“. Dass sich für solche Unternehmen Leipzig in diesem Jahr „nicht zu lohnen scheint, ist dennoch fatal: Ihre Absage zwingt die Buchmesse dazu, sich selbst abzusagen“. Am schwersten treffe es „ungerechterweise die kleinen Verlage, die ihrerseits in der Mehrzahl an der Messe teilnehmen wollten“. Ob sie denn wenigstens 2023 wieder stattfinden werde? „Die Welt“ist nicht sicher: „Abwarten, was dann noch von deren Relevanz übrig ist.“