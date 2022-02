Wie es um die Liebe steht

„Generation beziehungsstark“ nennt der Berliner Therapeut Christian Thiel die jüngeren Liebenden, die einander auf Augenhöhe begegnen wollen. Sie sind klüger, sie wissen auch viel.

Wie geht es der Liebe? Gut. Oder: besser als früher. Viel besser. „Über die Liebe vergangener Zeiten werden Sie von mir nichts Gutes hören“, schreibt Christian Thiel. Und erzählt beispielhaft von der Ehe seiner Eltern. Die Mutter allein mit drei Kindern zu Hause, der Vater entweder in der Arbeit oder arbeitend am Familienhaus. Wenn der Vater um acht Uhr aufstand, schildert Thiel, hatte die Mutter bereits zwei Stunden Arbeit hinter sich, und wenn er abends nach Hause kam, lagen vor ihr noch Stunden an Arbeit. Im Schlafzimmer seiner Eltern hing der Spruch: „Ich träumte und dachte, das Leben sei Freude – und ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht.“ Die Liebe dieser Zeit, so sie dann die Ehe überdauerte, war meist eingebettet in ein Ungleichgewicht.

Die Liebe also. „Wir sind nicht am Ende der Entwicklung“, sagt Thiel, „aber wir sind ein großes Stück vorangekommen“. Der Berliner Single- und Partnerschaftsberater hat über die Lage der Liebe ein neues Buch veröffentlicht. In „Generation beziehungsstark“ argumentiert er, dass sich die Liebe insofern verbessert hat, als sich die Paare – zumindest in den sogenannten westlichen Gesellschaften – immer mehr auf Augenhöhe begegnen würden. Es ist die Entwicklung, die der Wiener Arzt und Psychologe Alfred Adler in den 1920er-Jahren vorausgesagt hat: Männer und selbst Frauen seien überzeugt, schrieb Adler, dass der Mann herrschen und befehlen dürfe: „Aus diesem Grund haben wir so viele unglückliche Ehen.“ Die jungen Menschen von heute wissen um diese Begegnung auf Augenhöhe, sie haben die Erfahrungen der vorangegangenen Generationen gewissermaßen studiert und sind klüger geworden.