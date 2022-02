Sofia Goggia: „Olympia bedeutet mir alles“

(c) imago images/Sammy Minkoff (EXPA/ Johann Groder via www.imago-images.de)

Den Wettlauf gegen die Zeit hat Sofia Goggia bereits gewonnen: Italiens Ski-Star wird in der Abfahrt am Start stehen. Über den Preis des Erfolgs und Medaillen im Namen von Bergamo.

Um sich Sofia Goggia und ihrer Art des Skirennfahrens anzunähern, könnte man mit jener Person beginnen, die ihr beim Skirennfahren zuletzt am nächsten kam. „Es gab Rennen, da habe ich gedacht, wenn ich so fahre, bringe ich mich um“, sagt Breezy Johnson, Nummer zwei der Abfahrtswelt und durch ihre Wurzeln im US-Ski-Mekka Jackson Hole selbst Expertin für jede Art von skifahrerischer Halsbrecherei.

Beinahe aber hätte Goggia dieser draufgängerische Stil die Olympischen Winterspiele in Peking gekostet. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit nach einer schweren Verletzung im denkbar ungünstigsten Augenblick. Doch die Italienerin hat es tatsächlich nach China geschafft. Die Frage ist nur, welche Sofia Goggia dann wirklich in der Abfahrt (Dienstag 4 Uhr früh MESZ) am Start stehen wird.

Üblicherweise marschiert die 29-Jährige breitbeinig, selbstbewusst und mit herausgestreckter Brust durch Start- und Zielraum. Ein „Bulldoggen-Gang“ wie Johnson scherzt. Goggia ist unbestritten die derzeit beste Abfahrerin der Welt, in Peking zudem Titelverteidigerin – bis jetzt gelangen nur Katja Seizinger zwei Goldmedaillen in Folge in der Königsdisziplin.